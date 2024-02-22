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Замороженные эмбрионы - дети, постановил Верховный суд Алабамы
22.02.2024 06:30 MIGnews.com

Замороженные эмбрионы - дети, постановил Верховный суд Алабамы

Верховный суд Алабамы постановил, что замороженные эмбрионы должны считаться детьми. Дело касалось инцидента, произошедшего в 2020 году в одной из больниц Алабамы, когда пациентка вынула замороженные эмбрионы и уронила их на пол.

Постановление усложняет законность экстракорпорального оплодотворения и может оттолкнуть врачей-репродуктологов от практики в штате из опасения быть привлеченными к уголовной ответственности.

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Каждая шестая семья страдает бесплодием, и если они выбирают экстракорпоральное оплодотворение, то стандартной практикой является извлечение как можно большего количества яйцеклеток у женщины, а затем их оплодотворение для создания эмбрионов перед их замораживанием. Постановление предоставляет этим клеткам такую же юридическую защиту, как плоду в утробе матери или новорожденному ребенку.

Администрация Байдена осуждает это решение и использует его для усиления призывов к Конгрессу закрепить защиту абортов в законе.
 

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