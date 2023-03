Взрыв на шоколадной фабрике в США: возросло число жертв

В субботу, 25 марта, число погибших в результате взрыва на шоколадной фабрике в американском штате Пенсильвания возросло до пяти человек.



Об этом сообщает Reuters.



Более того, шесть человек считаются пропавшими без вести. На месте происшествия продолжаются спасательные работы.



По предварительным данным, причиной взрыва на предприятии была утечка газа. Расследование продолжается.





🚨#BREAKING: Multiple injuries and people trapped after a Major explosion at a Chocolate Factory



📌#WestReading | #PA



Currently Numerous Emergency crews and response teams are responding to a 3-alarm fire with a Massive explosion at a RM Palmer chocolate company in West… pic.twitter.com/9EHqNHJbKT