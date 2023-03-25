В CША произошел взрыв на шоколадной фабрике: есть погибшие
В пятницу вечером произошел взрыв на шоколадной фабрике в штате Пенсильвания (США), в результате которого погибли два человека.
Об этом сообщает ABC News.
Отмечается, что взрыв произошел в 16.57. Инцидент привел к разрушению фабрики и повреждению соседнего здания. Причина взрыва расследуется, заявили в полиции.
Правоохранители подтвердили, что в результате взрыва на заводе в округе Вест-Ридинг погибли два человека, девять пропали без вести, еще несколько получили ранения.
Еще восемь человек были доставлены в больницу. Двое из них госпитализированы в удовлетворительном состоянии.