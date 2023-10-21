



Выступление Байдена о поддержке Израиля и Украины посмотрели 20 млн человек

Около 20,3 млн человек посмотрели выступление президента США Джо Байдена в прайм-тайм вечером 19 октября. Речь Байдена касалась помощи Израилю и Украине во время войны.



Согласно данным исследовательской компании Nielsen, эта речь привлекла больше аудитории, чем его июньское выступление о провозглашении двухпартийного соглашения о прекращении кризиса по долговому ограничению. Тогда выступление Президента Байдена посмотрели около 6,2 млн зрителей, но транслировалось только двумя телеканалами США.

