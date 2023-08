Во Флориде спасательный вертолет врезался в жилой комплекс: двое погибших. Видео

Два человека погибли, когда вертолет пожарно-спасательного управления врезался в небольшой жилой комплекс в Помпано-Бич, штат Флорида, утром 28 августа. Об этом сообщает АВСnews.



По данным Национального совета по безопасности на транспорте, в момент крушения на борту вертолета находились три человека, один из которых погиб. Его опознали как капитана Террисона Джексона, ветерана службы с 19-летним стажем. Два выживших сотрудника пожарно-спасательной службы на борту вертолета – пилот и фельдшер – смогли выбраться из вертолета после крушения.



Второй жертвой катастрофы стала женщина, которая скончалась на земле. Еще двое гражданских были ранены и доставлены в больницу.



Все травмы раненых не опасны для жизни, и их состояние оценивается как удовлетворительное.



