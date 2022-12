Владелец Bloomberg хочет купить The Washington Post или The Wall Street Journal

Миллиардер и медиамагнат Майкл Блумберг заинтересован в приобретении либо Dow Jones — материнской компании и издателя газеты The Wall Street Journal, либо The Washington Post.



Как уточняет источник, Блумберг хочет купить Dow Jones, так как видит в компании "идеального кандидата" для расширения своей медиаимперии. В принципе миллиардер заинтересован в любой сделке, но Dow Jones привлекает его больше всего — как издатель финансовых медиа The Wall Street Journal, Barron's и MarketWatch.



Сейчас Dow Jones входит в медиахолдинг News Corp Руперта Мёрдока, который пытается объединить News Corp с Fox Corporation. Сам Блумберг считает, что сделать это не получится. Также он уточняет, что пока Блумберг не обращался к Мёрдоку напрямую, но уже начал привлекать банкиров для оценки актива.



Покупка Dow Jones поможет Bloomberg продавать больше подписок на терминал Bloomberg, через который можно получить доступ к ценам на биржах, ленте новостей Bloomberg и другим финансовым данным, считает издание.



Хотя Блумберг дружит с Джеффом Безосом, который в 2013 году купил Washington Post за $250 млн, тот не собирается продавать ему газету.