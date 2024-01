Видео: канадская полиция подает кофе пропалестинским демонстрантам

В сети завирусилось видео с "добротой" канадской полиции, которая не стесняясь поощрает пропалестинских демонстрантов.



Антиизраильские протестующие заблокировали в районе Армор-Хайтс в Торонто, где живет много евреев.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



На видео запечатлен момент, как стражи порядка с улыбкой на лице подают пропалестинским демонстрантам кофе.

Canadian police deliver coffee to the anti-Israel protesters blocking a Jewish community home a Jewish community in Armour Heights, Toronto today.



This isn’t normal…



🇨🇦🇮🇱 pic.twitter.com/FQWiYlmjeL