



В Южной Корее девочка сожгла школу-интернат: погибли дети

В южноамериканской стране Гайана сгорела школа-интернат, в результате чего погибли 19 детей.



По данным AFP, еще девять человек были госпитализированы, при чем, большинство из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.



По версии следствия, поджог устроила 14-летняя воспитанница. Она была возмущена тем, что у нее конфисковали мобильный телефон из-за романа с пожилым мужчиной. Ученица распылила химическую смесь на занавеску и подожгла ее спичками. Пламя быстро охватило здание.



Юная поджигательница созналась в содеянном. Она тоже была госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести. В медучреждении она находится под надзором полиции. Ожидается, что девочка будет находиться под стражей до совершеннолетия.



Пожилого мужчину, с которым у ученицы была интимная связь, привлекут к уголовной ответственности за растление несовершеннолетней.