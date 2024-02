В Вашингтоне станцию метро заполонил дым: прогремел взрыв

В Вашингтоне в районе Капитолийского холма станцию Eastern Market заполонил дым.



Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В связи с задымлением движение поездов было приостановлено на нескольких ветках. На месте происшествия работают экстренные службы.



По словам нескольких очевидцев, они слышали несколько громких взрывов, сопровождавшихся яркой вспышкой, после чего повалил плотный дым. Причина происшествия устанавливается.

#BREAKING #URGENT



🚨🚨🚨🚨



A major development in Washington DC:



Explosions and “bangs” heard in Eastern Market Train Station now.



A massive police presence is there.



Developing situation…. pic.twitter.com/35WONJiJlG