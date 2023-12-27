



В США завершают испытание истребителей пятого поколения Т-7 Red Hawk

Новейший учебно-тренировочный самолет ВВС США Т-7 Red Hawk приступил к основной фазе испытаний в климатической лаборатории Мак-Кинли на базе ВВС Эглин, сообщает https://defence-blog.com/ .



Целью этого этапа является обеспечение адаптируемости и функциональности самолета в экстремальных условиях окружающей среды.



Протокол испытаний Т-7А включает оценку при температурах от -31°C до 43°C.



Это тщательное тестирование охватывает различные системы, оценивает двигательную установку, гидравлические функции, топливные системы, электрические компоненты, экологический контроль и общие эксплуатационные возможности.



Доктор Трой К. Хогер, главный испытатель Т-7А Центра управления жизненным циклом ВВС, подчеркнул необходимость испытаний в климатической лаборатории. Это позволяет провести методическую проверку, гарантирующую уверенность в том, что Т-7А соответствует строгим эксплуатационным требованиям.



Прибыв на авиабазу Эдвардс в Калифорнии в ноябре, Т-7А должны заменить парк Т-38С. Этот самолет нового поколения призван совершить революцию в подготовке пилотов, подготовив следующую волну пилотов истребителей и бомбардировщиков для полетов на самолетах четвертого и пятого поколения.



Ожидается, что основные характеристики Т-7А, такие как его усовершенствованные системы боевого назначения, кабина с сенсорным экраном и встроенные возможности обучения, значительно улучшат будущие программы подготовки пилотов.

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Доктор Хогер подчеркнул важность этого этапа, поместив T-7 Red Hawk среди многочисленных самолетов ВВС, испытанных в Мак-Кинли, гарантируя безупречную эксплуатацию в различных реальных условиях.

