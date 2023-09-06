



В США вынесен самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия

Бывший лидер праворадикальной группировки "Гордые парни" (Proud Boys) Энрике Таррио приговорен к 22 годам тюрьмы за участие в штурме Капитолия.



Это - самый длительный срок отбывания наказания на сегодняшний день по данному делу.



Таррио осужден за подстрекательство к мятежу и участие в планировании штурма Капитолия. По версии прокуратуры, группировка Proud Boys намеревалась силой оставить Дональда Трампа у власти.



Министерство юстиции добивалось для подсудимого 33 лет тюрьмы. Во время заседания он просил судью Тимоти Келли о пощаде, извинившись перед офицерами полиции, заявив, что он "винит себя".



"Сегодня я стою перед вами совершенно другим человеком… Я хочу переоценить цель своей жизни, хочу воссоединиться с моей поместной церковью и активно помогать другим. Надеюсь, ваша честь услышит мою искренность, пожалуйста, проявите ко мне милосердие. Не забирайте у меня мои 40 лет. Благослови вас Бог", - сказал он.



Таррио также заявил в суде, что действительно верил в то, что президентские выборы были сфальсифицированы.