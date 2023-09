В США убийца совершил дерзкий побег из тюрьмы: видео

В США убийца, отбывающий пожизненный срок в тюрьме, придумал оригинальный способ, как сбежать.



Камеры наблюдения зафиксировали, как 34-летний Данело Кавальканте привел свое тело в горизонтальное положение, поставив руки на одну стену, а ноги на противоположную, и постепенно вскарабкался на крышу.



В полиции штата Пенсильвании уверены, что заключенный долго тренировался, чтобы осуществить такой дерзкий побег.



Сейчас Кавальканте разыскивают по всему американскому штату. Правоохранители считают, что тот бежал на юг США. Мужчину не могут найти уже шесть дней.

