



В США резко вырос уровень смертности среди молодых мам

Уровень смертности среди молодых матерей в США резко вырос в 2021 году, при чем, он более чем в два раза выше среди афроамериканок.



Об этом сказано в отчете Национального центра статистики здравоохранения (NCHS).



Уточняется, что в 2021 году в общей сложности 1205 женщин умерли во время беременности или вскоре после родов скончались. К сравнению, годом ранее этот показатель составлял 861.



Уровень материнской смертности в США является самым высоким среди стран с высоким уровнем дохода, а число смертей в 2021 году было самым высоким с середины 1960-х.



Согласно отчету, в 2021 году на 100 тысяч рождений приходилось 32,9 смертей. Уровень смертности среди афроамериканок составлял 69,9 на 100 тысяч рождений, что в 2,6 раза выше, чем у белых женщин, который составлял 26,6 смертей на 100 тысяч рождений.



По мнению медиков, на это в значительной мере повлияла пандемия наряду с социально-экономическими условиями и отсутствием доступа к качественному дородовому и послеродовому уходу для афроамериканок.

