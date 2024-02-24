Новости » Новости США
В США разбился вертолет Нацгвардии
24.02.2024 09:18 Алина Груднева

В США разбился вертолет Нацгвардии

Недалеко от Бунвиля разбился вертолет Национальной гвардии штата Миссисипи AH-64 Apache. 

Крушение воздушное судно потерпело крушение в лесистой местности в штате Миссисипи.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"В докладе шерифа Рэнди Толара подтверждается трагическая гибель двух пилотов в результате крушения", - сообщили в Нацгвардии.

Авиакатастрофа произошла во время тренировочного полета. Ранения получили еще двое военнослужащих.

"Сейчас наша главная забота состоит в том, чтобы обеспечить надлежащую помощь пострадавшим, чтобы поддержать членов семей. Один солдат был в роте 1-149 авиационного полка, а второй солдат был в роте D 2-151 подразделения медицинской эвакуации Лакота Национальной гвардии Миссисипи", - добавили в Нацгвардии.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы