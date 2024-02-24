



В США разбился вертолет Нацгвардии

Недалеко от Бунвиля разбился вертолет Национальной гвардии штата Миссисипи AH-64 Apache.



Крушение воздушное судно потерпело крушение в лесистой местности в штате Миссисипи.



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"В докладе шерифа Рэнди Толара подтверждается трагическая гибель двух пилотов в результате крушения", - сообщили в Нацгвардии.



Авиакатастрофа произошла во время тренировочного полета. Ранения получили еще двое военнослужащих.



"Сейчас наша главная забота состоит в том, чтобы обеспечить надлежащую помощь пострадавшим, чтобы поддержать членов семей. Один солдат был в роте 1-149 авиационного полка, а второй солдат был в роте D 2-151 подразделения медицинской эвакуации Лакота Национальной гвардии Миссисипи", - добавили в Нацгвардии.