



В США призвали передать Украине артиллерию и "хотя бы один Abrams"

Глава комитета по международным отношениям Палаты представителей США Майкл Маккол призвал передать Украине дальнобойную артиллерию.



Об этом сообщает Politico.



По словам Маккола, Киеву нужна такая артиллерия из-за наступления российских войск, которое может произойти "в ближайшее время".



"Две основные вещи, о которых говорит Зеленский, и все, с кем я разговаривал, - им нужны танки для зимнего наступления, которое собираются провести россияне, и им нужна дальнобойная артиллерия", - отметил Маккол.



Он считает, что Украине необходимо передать хотя бы один танк Abrams, поскольку Германия ожидает, что США возьмут на себя такую инициативу. По его мнению, это заставит другие европейские страны передать Киеву танки Leopard 2.



"Даже если мы скажем, что поставим танки Abrams, я думаю, этого будет достаточно, чтобы Германия начала действовать", - пояснил Маккол.



