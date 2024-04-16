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В США озвучили затраты на боеприпасы для отражения атак на Ближнем Востоке
16.04.2024 21:00 Алина Груднева

В США озвучили затраты на боеприпасы для отражения атак на Ближнем Востоке

Военно-морской флот США потратил почти 1 миллиард долларов на боеприпасы, чтобы отразить более 130 прямых атак на военные и торговые суда на Ближнем Востоке за последние полгода.

По данным американского телеканала CNN, об этом сообщил министр военно-морских сил США Карлос Дель Торо.

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"За последние шесть месяцев мы фактически отразили более 130 прямых атак на корабли ВМС США и торговые суда. Боеприпасы, которые имеют решающее значение для этих контрударов, чрезвычайно важны для военно-морских сил", - сказал Дель Торо.

Он призвал законодателей принять дополнительный пакет мер для пополнения боеприпасов.

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