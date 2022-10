В США начали продавать кружки с изображением Гитлера

Интернет-магазин Goodwill of Western New York выставил на продажу кружки с символикой Третьего рейха и изображениями Адольфа Гитлера.



В подписи к товару указано, что продаются "3 винтажные немецкие кружки Адольфа Гитлера с булавкой".



На одной из кружек также размещена надпись Meine Ehre heißt Treue, что переводится как "Моя честь называется верностью". Это был девиз СС, и с тех пор он был объявлен вне закона в Германии в 1947 году.



Стоит отметить, что продажа нацистских памятных вещей запрещена в некоторых странах, таких как Германия, Австрия и Франция, однако не запрещена в США.



A few tips:



1. If you have Hitler, swastika, & SS mugs in your home and no longer want them, throw them in the trash



2. If someone donates these items to you, do not turn around & monetize things that represent the murder of millions.



cc:@GoodwillIntl @GoodwillWNY pic.twitter.com/PXrGZWfjlH