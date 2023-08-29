



В США 5000 пилотов подозреваются в фальсификации своих медицинских данных

Около 5000 летчиков-ветеранов вооруженных сил США находятся под следствием по фальсификации медицинских данных, имея при этом проблемы со здоровьем, которые делают их непригодными для полетов. Об этом сообщает The Washington Post.



Фальсификации были выявлены более двух лет назад, когда следователи обнаружили несоответствия в федеральных базах данных – пилоты, о которых идет речь, получали пособия при психических расстройствах и других заболевания. Однако, по данным издания, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) держало большую часть дела в секрете.



По мнению экспертов, эта проблема подчеркивает давние уязвимости в системе FAA по проверке пилотов, а также то, что пилоты преувеличивают степень своих проблем со здоровьем для получения выплат по инвалидности.