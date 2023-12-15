



В Пенсильвании университет наказали $30 млн за антисемитизм

Палата представителей штата Пенсильвания в США приняла решение заморозить бюджет в размере $30 млн, предназначенный для Пенсильванского университета (UPenn), после вялой реакции учреждения на антисемитизм в кампусе.



Законодатели пояснили, что отставка президента Лиз Мэгилл после критики ее слов во время слушаний в Конгрессе стала лишь "хорошим началом", но государство не сможет продолжать финансировать институт - до тех пор, пока это явление не будет "искоренено".



Деньги предназначались для университетской ветеринарной школы, которая в ответ заявила, что глубоко разочарована мерой, которая нанесет вред агропромышленному комплексу страны.

