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В Нью-Йорке столкновения на митинге в поддержку ХАМАСа
08.10.2023 21:25 Наталья Богинская

В Нью-Йорке столкновения на митинге в поддержку ХАМАСа

Несколько сотен пропалестинских демонстрантов митинговали в поддержку террористической атаки ХАМАС на Израиль на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Протестующие размахивали палестинскими флагами и скандировал “Сопротивление оправдано”, “Глобализация интифады” и “Разрушить поселенческое сионистское государство”.

“От реки до моря Палестина будет свободна”, – скандируют они.

Несколько десятков произраильских демонстрантов, среди которых много израильтян, собрались через дорогу. Они пели гимн Израиля “Хатиква”, несли израильские флаги, и скандировали “Позор” и “Убийцы”.
 

Напряженность нарастала: израильская группа скандировала “Народ Израиля жив” на иврите, а пропалестинская группа кричит в ответ “Свободная Палестина”. Некоторые из пропалестинской толпы корчили плачущие лица, высмеивая израильтян.

Вскоре возникли столкновения, но их разняла полиция. 

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул осудила митинг.
 

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