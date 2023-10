В Нью-Йорке столкновения на митинге в поддержку ХАМАСа

Несколько сотен пропалестинских демонстрантов митинговали в поддержку террористической атаки ХАМАС на Израиль на Таймс-сквер в Нью-Йорке.



Протестующие размахивали палестинскими флагами и скандировал “Сопротивление оправдано”, “Глобализация интифады” и “Разрушить поселенческое сионистское государство”.



“От реки до моря Палестина будет свободна”, – скандируют они.



Несколько десятков произраильских демонстрантов, среди которых много израильтян, собрались через дорогу. Они пели гимн Израиля “Хатиква”, несли израильские флаги, и скандировали “Позор” и “Убийцы”.



🚨Pro-Palestine protesters in Times Square cheer for the 5,000 rockets fired in the terror attack on Israel by Hamas pic.twitter.com/JBFZ5AEZvt