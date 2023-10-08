



В Нью-Йорке столкновения на митинге в поддержку ХАМАСа

Несколько сотен пропалестинских демонстрантов митинговали в поддержку террористической атаки ХАМАС на Израиль на Таймс-сквер в Нью-Йорке.



Протестующие размахивали палестинскими флагами и скандировал “Сопротивление оправдано”, “Глобализация интифады” и “Разрушить поселенческое сионистское государство”.



“От реки до моря Палестина будет свободна”, – скандируют они.



Несколько десятков произраильских демонстрантов, среди которых много израильтян, собрались через дорогу. Они пели гимн Израиля “Хатиква”, несли израильские флаги, и скандировали “Позор” и “Убийцы”.



🚨Pro-Palestine protesters in Times Square cheer for the 5,000 rockets fired in the terror attack on Israel by Hamas pic.twitter.com/JBFZ5AEZvt — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 8, 2023

Напряженность нарастала: израильская группа скандировала “Народ Израиля жив” на иврите, а пропалестинская группа кричит в ответ “Свободная Палестина”. Некоторые из пропалестинской толпы корчили плачущие лица, высмеивая израильтян.Вскоре возникли столкновения, но их разняла полиция.Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул осудила митинг.