В Нью-Йорке столкновения на митинге в поддержку ХАМАСа
Несколько сотен пропалестинских демонстрантов митинговали в поддержку террористической атаки ХАМАС на Израиль на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Протестующие размахивали палестинскими флагами и скандировал “Сопротивление оправдано”, “Глобализация интифады” и “Разрушить поселенческое сионистское государство”.
“От реки до моря Палестина будет свободна”, – скандируют они.
Несколько десятков произраильских демонстрантов, среди которых много израильтян, собрались через дорогу. Они пели гимн Израиля “Хатиква”, несли израильские флаги, и скандировали “Позор” и “Убийцы”.
Напряженность нарастала: израильская группа скандировала “Народ Израиля жив” на иврите, а пропалестинская группа кричит в ответ “Свободная Палестина”. Некоторые из пропалестинской толпы корчили плачущие лица, высмеивая израильтян.
🚨Pro-Palestine protesters in Times Square cheer for the 5,000 rockets fired in the terror attack on Israel by Hamas pic.twitter.com/JBFZ5AEZvt— Benny Johnson (@bennyjohnson) October 8, 2023
Вскоре возникли столкновения, но их разняла полиция.
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул осудила митинг.