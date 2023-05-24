Новости » Новости США
В Белом доме проанализируют риски искусственного интеллекта
24.05.2023 14:49 Ирина Демьянова

В Белом доме проанализируют риски искусственного интеллекта

Белый дом проведет слушания с работниками, чтобы понять опыт использования работодателями автоматизированных технологий наблюдения, мониторинга и оценки. В слушаниях примут участие эксперты, исследователи и политики. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ИИ может привести к нарушению конфиденциальности, искажению решений о трудоустройстве, к мошенничеству с использованием власти и дезинформационных кампаний.

В рамках оценки искусственного интеллекта администрация также объявит о новых шагах, включая обновленную дорожную карту федеральных инвестиций в исследования ИИ, запрос на участие общественности в оценке рисков ИИ и новый отчет Минобразования на предмет влияния технологии на процесс обучения и исследования.

Напомним, президент США Джо Байден обсудил связанные с искусственным интеллектом риски с руководителями ведущих компаний в этой сфере, в том числе Google и Microsoft.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы