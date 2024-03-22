



В Айдахо заключенная и ее соучастник устроили "наглый" побег из больницы

Заключенная сбежала из больницы в штате Айдахо вместе с сообщником, который открыл огонь по перевозившим его сотрудникам исправительного учреждения.



В результате происшествия два человека получили ранения.



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По данным колонии, где содержались подозреваемые, их все еще не задержали.



По данным местных властей, Скайлар Мид была доставлена в региональный медицинский центр Святого Альфонса для "внепланового лечения". Когда сотрудники исправительного учреждения готовились доставить к ее обратной отправке в тюрьму, какой-то человек открыл по ним огонь.



Один из офицеров полиции находится в критическом, но стабильном состоянии. Второй полицейский получил тяжелые ранения, котоирые не несут угрозу для жизни. Еще один правоохранитель выстрелил по мужчине возле входа в медучреждение. Он тоже получил ранение, не опасное для жизни. Больница была временно закрыта.



Стрелявшим оказался некий Николас Умфенур. Полиция получила ордер на арест мужчины. Отпустить его после задержания могут за залог в 2 миллиона долларов.