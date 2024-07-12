



Уже 21 демократ призвал Байдена покинуть гонку

Еще один сенатор-демократ обратился к президенту США Джо Байдену с призывом выйти из гонки.



Количество политиков, экспертов, спонсоров и знаменитостей, призвавших его прекратить кампанию, возросло уже до 21.



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Последним стал сенатор-демократ от Калифорнии Майк Левин.



"Я испытываю глубочайшее уважение к пяти с лишним десятилетиям государственной службы президента Байдена и невероятную признательность за работу, которую мы проделали вместе за последние три с половиной года. Но я считаю, что пришло время президенту Байдену передать эстафету", - сказал он.