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Уже 21 демократ призвал Байдена покинуть гонку
12.07.2024 22:00 Алина Груднева

Уже 21 демократ призвал Байдена покинуть гонку

Еще один сенатор-демократ обратился к президенту США Джо Байдену с призывом выйти из гонки.

Количество политиков, экспертов, спонсоров и знаменитостей, призвавших его прекратить кампанию, возросло уже до 21.

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Последним стал сенатор-демократ от Калифорнии Майк Левин.

"Я испытываю глубочайшее уважение к пяти с лишним десятилетиям государственной службы президента Байдена и невероятную признательность за работу, которую мы проделали вместе за последние три с половиной года. Но я считаю, что пришло время президенту Байдену передать эстафету", - сказал он.

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