



Утечка данных Пентагона: в США обнародовали отчет о расследовании

Департамент ВВС США обнародовал предварительные результаты расследования по делу об утечке секретных данных Пентагона.



По версии следствия, информацию раскрыл нацгвардеец Джек Тейшейра, который уже ожидает суда.



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Уточняется, что сослуживцы его ничего не предприняли, когда узнали о его незаконных действиях. По данным следствия, США не проявляло бдительности при проверке поведения должностных лиц.



Таким образом, 15 военнослужащих Нацгвардии привлечены к дисциплинарной ответственности, а командира 102-го разведывательного крыла Шона Райли отстранили. После скандала из-за слива данных были усилены меры безопасности.