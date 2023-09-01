Установлена личность погибшего в Нью-Джерси израильского пилота
Погибший в результате крушения вертолета в Нью-Джерси израильский пилот идентифицирован как 44-летний Йосеф Ицхак.
Об этом сообщает американский новостной канал CBS News.
Семья Ицхака была уведомлена о произошедшем. По словам заместителя начальника полиции Нью-Брансуика Джима Райана, установить контакт с матерью и сестрами погибшего помогло израильское консульство.
Следователи Национального совета по безопасности на транспорте пытаются выяснить, что послужило причиной крушения вертолета.