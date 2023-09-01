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Установлена личность погибшего в Нью-Джерси израильского пилота
01.09.2023 21:13 Алина Груднева

Установлена личность погибшего в Нью-Джерси израильского пилота

Погибший в результате крушения вертолета в Нью-Джерси израильский пилот идентифицирован как 44-летний Йосеф Ицхак.

Об этом сообщает американский новостной канал CBS News.

Семья Ицхака была уведомлена о произошедшем. По словам заместителя начальника полиции Нью-Брансуика Джима Райана, установить контакт с матерью и сестрами погибшего помогло израильское консульство.

Следователи Национального совета по безопасности на транспорте пытаются выяснить, что послужило причиной крушения вертолета.

 

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