



Израильтянин погиб в результате крушения вертолета в Нью-Джерси – видео

По данным Ynet, вечером 31 августа в результате крушения вертолета в Нью-Джерси погиб израильский пилот. Местные новостные агентства подтвердили время и место крушения в Южном Брансуике, штат Нью-Джерси.



По данным CBS New York, около 15:30 поступили сообщения о беспорядочном полете одноместного одномоторного вертолета Robinson К22 и его падении в канал Делавэр недалеко от озера Карнеги.



Сотрудники службы экстренного реагирования прибыли на место происшествия через пять минут после получения звонка, но пилот был уже мертв, а вертолет разбился, перевернувшись в воде.



Сообщается, что расследованием инцидента займутся Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.