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Уильямсон прекратила борьбу с Байденом за пост кандидата от демократов
08.02.2024 12:15 MIGnews.com

Уильямсон прекратила борьбу с Байденом за пост кандидата от демократов

Марианна Уильямсон объявила о прекращении своей демократической кампании против президента Джо Байдена.

"Пришло время приостановить мою кампанию за президентское кресло", - сказала 71-летняя писательница в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.

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"Мы сделали все, что могли, чтобы пролить свет в очень мрачные времена. За это я всегда буду вам очень благодарен", - сказал Уильямсон.

"Если вы почувствуете, что стали глубже понимать обещания Америки и свою ответственность за то, чтобы что-то сделать для этого", - сказала Уильямсон в видеообращении к своим сторонникам, добавив: "Тогда эта кампания будет успешной".

Ее заявление прозвучало через день после того, как она потерпела поражение от Байдена на демократических праймериз в Неваде, получив всего 2,1 % голосов, а за ней последовал Дин Филлипс с 1,7 %.

Байден, который наверняка станет кандидатом в президенты от Демократической партии, одержал уверенную победу в Южной Каролине, набрав 96 % голосов.
 

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