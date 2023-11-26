



Убивший афроамериканца экс-полицейский ранен в тюрьме

Полицейский Дерек Шовин, который осужден за убийство афроамериканца Джорджа Флойда в США, получил ножевое ранение в тюрьме в Аризоне.



По данным CNN, на него напали в Миннесоте 24 ноября.



По предварительным данным, бывший полицейский находится в стабильном состоянии.



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"Мне досадно слышать, что Дерек Шовин стал объектом насилия. Он был надлежащим образом осужден за совершенные преступления. И, как и любой человек, находящийся в тюрьме, должен иметь возможность отбывать наказание, не боясь мести или насилия", - сказано в сообщении.



Шовин получил серьезное ранение. По прогнозам, он выживет.