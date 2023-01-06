



Убил семью и застрелился: новые подробности шокирующего убийства в США

Появились новые подробности убийства целой семьи в американском городке Энох-Сити, штат Юта, которое шокировало местных жителей.



Как стало известно, 42-летний отец семейства, работавший страховым агентом, застрелил пятерых детей, жену и свекровь, после чего покончил с собой.



По версии следствия, мужчина пошел на убийство из-за заявления о разводе, которое подала его супруга две недели назад.



Тела были найдены в их доме в среду вечером. Среди убитых были три девочки 7, 12 и 17 лет и два мальчика 4 и 7 лет.



"Доказательства указывают на то, что подозреваемый покончил с собой после убийства семерых членов семьи в доме. Подозреваемым является отец семейства Майкл Хейт", — сказал мэр городка Роб Дотсон.



