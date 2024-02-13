



Uber Eats внесли изменения в рекламу арахисового масла после критики

Благотворительная организация Food Allergy Research & Education (FARE) поблагодарила компанию за то, что она согласилась отредактировать фрагменты, в которых показан человек с аллергической реакцией на арахисовое масло.

Uber не стал делать заявление, но поделился отредактированной версией рекламы.



Суперкубок - один из самых громких маркетинговых моментов года.



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Десятки миллионов американцев смотрят чемпионат по американскому футболу, который проходит в воскресенье, а рекламные ролики, которые транслируются во время игры, стоят очень дорого и, как правило, планируются за несколько месяцев вперед.



Uber начал продвигать свой ролик в интернете в начале этой недели.



В одноминутной рекламе рассказываются истории о людях, забывающих ключевую информацию, под лозунгом "Не забудьте вспомнить о Uber Eats".



История о человеке, который ест арахисовое масло, забыв, что оно содержит арахис, изначально была показана наряду с другими моментами провалов в памяти с участием известных людей, включая актрису Дженнифер Энистон, не узнавшую своего коллегу по фильму "Друзья" Дэвида Швиммера, и Дэвида и Викторию Бекхэм, пытавшихся вспомнить название бывшей группы Spice Girls.



"Помнишь, как ты была "Перечной леди"?" - говорит бывший капитан сборной Англии своей жене.



FARE и другие группы аллергиков выразили обеспокоенность по поводу рекламы, заявив, что пищевая аллергия - это не шутка, а сопоставление "неуместно".



Сообщается, что компания, пообещала убрать упоминание об аллергии на арахис.

