



Три футболиста команды Университета Вирджинии застрелены на территории кампуса

В воскресенье вечером на территории кампуса Университета Вирджинии в результате нападения на автобус со студентами были убиты три члена университетской футбольной команды, еще двое получили огнестрельные ранения.



По словам полиции, автобус с возвращавшимися с экскурсии студентами был обстрелян при въезде на парковку университетского городка.



Подозреваемый находится под стражей по трем пунктам обвинения в убийстве второй степени и трем пунктам обвинения в использовании огнестрельного оружия.



О возможных мотивах нападения не сообщается, поскольку полиция продолжает расследование.



Университет отменил все занятия в понедельник.



Сообщается, что стрельба произошла около 22:30 (03:30 по Гринвичу) в гараже на Калбрет-роуд в университетском городке Шарлоттсвилля.



Убитые были идентифицированы как Девин Чандлер, студент второго курса из Вирджиния-Бич, Д'Шон Перри, студент четвертого курса из Майами, Флорида, и Лавел Дэвис, студент третьего курса из Рич-Хилл, Южная Каролина.



Университет назвал подозреваемым одного из своих студентов, 22-летнего Кристофера Дарнелла Джонса-младшего.



"Я опустошен тем, что это насилие посетило Университет Вирджинии", — сказал Джим Райан, президент университета.



Университет считается одним из самых престижных в стране и занимает третье место среди государственных университетов США.

