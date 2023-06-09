



Трампу предъявлено обвинение по 37 пунктам в деле о секретных документах

В пятницу было обнародовано обвинительное заключение против бывшего президента США Дональда Трампа по делу о секретных документах.



Трампу предъявлено обвинения по 37 пунктам, в том числе по 31 пункту об умышленном хранении информации о национальной обороне.



Это первый случай, когда бывший президент столкнулся с федеральными обвинениями.



Уолту Наути, помощнику Трампа, также было предъявлено обвинение в расследовании спецпрокурора Джека Смита о ненадлежащем обращении с секретными документами.



CNN сообщил в пятницу, что причастность Наути к перемещению коробок с секретными материалами на курорте Трампа во Флориде была предметом пристального внимания следователей.



Согласно федеральному обвинительному акту, Трампу и Наути предъявлено обвинение в заговоре с целью воспрепятствовать правосудию.



"Цель заговора заключалась в том, чтобы Трамп сохранил секретные документы, которые он взял с собой из Белого дома, и скрыл их от большого федерального жюри", — говорится в обвинительном заключении.



Согласно обвинительному заключению, Трампа также обвиняют в том, что он дважды демонстрировал секретные документы другим лицам.





