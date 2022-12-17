



Трампу грозит уголовное преследование - СМИ

Комиссия Палаты представителей, расследующая нападение на Капитолий США, рассматривает возможность рекомендовать министерству юстиции предъявить "беспрецедентное уголовное обвинение по подозрению в мятеже" в отношении бывшего президента Дональда Трампа.



Об этом сообщает Associated Press.



Помимо мятежа, направленного на свержение правительства, комиссия также рассматривает возможность рекомендовать прокурорам предъявить обвинения в препятствовании официальному разбирательству и заговоре с целью обмана Соединенных Штатов.



Обсуждения комиссии продолжались поздно вечером в пятницу, и не было официально оформлено никаких решений о том, какие конкретные рекомендации получит министерство юстиции.