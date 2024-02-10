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Трамп: “Я отменю все реформы Байдена в законе об оружии в первую неделю”
10.02.2024 07:27 MIGnews.com

Трамп: “Я отменю все реформы Байдена в законе об оружии в первую неделю”

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае его избрания на новый срок он отменит "в первую неделю" все реформы и ограничения, введенные действующим президентом Джо Байденом в отношении законов об оружии в стране.

Трамп, выступая перед тысячами сторонников на конференции, организованной Национальной стрелковой ассоциацией (НРА) в Пенсильвании, пообещал, что отменит ограничения на покупку аксессуаров к оружию: “... и все остальные атаки Байдена на владельцев и производителей оружия”.

 

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