



Трамп: “Я отменю все реформы Байдена в законе об оружии в первую неделю”

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае его избрания на новый срок он отменит "в первую неделю" все реформы и ограничения, введенные действующим президентом Джо Байденом в отношении законов об оружии в стране.



Трамп, выступая перед тысячами сторонников на конференции, организованной Национальной стрелковой ассоциацией (НРА) в Пенсильвании, пообещал, что отменит ограничения на покупку аксессуаров к оружию: “... и все остальные атаки Байдена на владельцев и производителей оружия”.



