



Трамп вырвался вперед, опередив Байдена - опрос

Бывший президент США Дональд Трампа опередил нынешнего лидера страны Джо Байдена на пять пунктов среди зарегистрированных американских избирателей.



Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса NBC News.



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Так, Трампа поддержали 47% респондентов, в то время как Байдену выразили симпатию 42%.



На вопрос о том, кому избиратели отдадут предпочтение, если Трампа признают виновным и осудят за уголовное преступление, Байдена поддержали 45% опрошенных. В то же время его соперника выбрали 43%.