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Трамп вырвался вперед, опередив Байдена - опрос
05.02.2024 06:44 Алина Груднева

Трамп вырвался вперед, опередив Байдена - опрос

Бывший президент США Дональд Трампа опередил нынешнего лидера страны Джо Байдена на пять пунктов среди зарегистрированных американских избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса NBC News.

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Так, Трампа поддержали 47% респондентов, в то время как Байдену выразили симпатию 42%.

На вопрос о том, кому избиратели отдадут предпочтение, если Трампа признают виновным и осудят за уголовное преступление, Байдена поддержали 45% опрошенных. В то же время его соперника выбрали 43%.

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