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Трамп выпустил уникальную линию кроссовок
18.02.2024 22:30 Алина Груднева

Трамп выпустил уникальную линию кроссовок

Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании выпустил лимитированную линию кроссовок по названием Never Surrender, что в переводе означает "никогда не сдавайся". 

Золотых кроссовок выпущено всего тысячу пар.

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Что примечательно, обувь имеет уникальные номера. Они стоят на каждой паре.

Десять из них Трамп поставил свой автограф. Выборка была случайной. Как ни странно, расписанные кроссовки молниеносно раскупили.

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