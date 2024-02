Трамп выпустил уникальную линию кроссовок

Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании выпустил лимитированную линию кроссовок по названием Never Surrender, что в переводе означает "никогда не сдавайся".



Золотых кроссовок выпущено всего тысячу пар.



Что примечательно, обувь имеет уникальные номера. Они стоят на каждой паре.



Десять из них Трамп поставил свой автограф. Выборка была случайной. Как ни странно, расписанные кроссовки молниеносно раскупили.

These should be called “Never Surrender your Money for these Ugly Ass Sneakers”



GOLD has Never look so Cheap



THIS back alley huckster is the GOP’s Best?



November is going to be a Blue 🗳️💙🇺🇸 Landslide. pic.twitter.com/ovoeoVWTtz