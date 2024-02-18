



Трамп выпустил уникальную линию кроссовок

Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании выпустил лимитированную линию кроссовок по названием Never Surrender, что в переводе означает "никогда не сдавайся".



Золотых кроссовок выпущено всего тысячу пар.



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Что примечательно, обувь имеет уникальные номера. Они стоят на каждой паре.



Десять из них Трамп поставил свой автограф. Выборка была случайной. Как ни странно, расписанные кроссовки молниеносно раскупили.