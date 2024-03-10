



Трамп встретился с Орбаном: Байден недоволен

Дональд Трамп провел во Флориде встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.



По данным газеты The Guardian, президент США Джо Байден раскритиковал своего конкурента на предстоящих выборах из-за этого.



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С острой критикой в адрес Трампа он выступил на предвыборном митинге перед своими сторонниками.



"Вы знаете, с кем он встречается сегодня, в Мар-а-Лаго? С Орбаном, прямо заявлявшим, что не считает, что демократия работает, и ищет диктатуры... Я вижу будущее, где мы будем защищать демократию, а не приуменьшать ее", - отметил Байден.



В свою очередь, Орбан после встречи отметил, что мир стал бы лучше, если бы Трамп вернулся к власти.



"Нам, венграм, остается только одно – честно признать: мир стал бы лучше, и для Венгрии было бы лучше, если бы господин президент Дональд Трамп вернулся к власти", – отметил он.