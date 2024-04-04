



Трамп впервые после ухода с поста президента поговорил с Мухаммедом бин Салманом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп недавно разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, об этом сообщает американское издание The New York Times, ссылаясь на два источника.



Газета сообщает, что неясно, что обсуждали Трамп и принц и был ли это их первый разговор с тех пор, как Трамп, который был президентом с 2017 по 2021 год, покинул свой пост. Однако это первый разговор, о котором стало известно.



Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отложил планы поехать в Саудовскую Аравию на этой неделе, чтобы встретиться с наследным принцем, который считается де-факто саудовским лидером.



Салливан должен был провести переговоры с принцем на фоне стремления США добиться прогресса в нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Однако, произошло непредвиденное, - Салливан сломал ребро и вынужденно остался в США.



Саудовская Аравия стала первой зарубежной поездкой Трампа, когда он вступил в должность в 2017 году.



