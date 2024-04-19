



Трамп: Украина важна для США, но для Европы важнее

Выживание Украины важно для США, но Европе стоит выделять больше денег, чтобы страна могла защититься.



Такое заявление сделал Дональд Трамп, раскритиковав европейских союзников.



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Он, в частности, задалася вопросом, почему Европа не может выделять "такие же или сопоставимые" по размеру деньги, чтобы помочь стране, которая "в этом отчаянно нуждается".



"Как все соглашаются, украинская выживание и сила должны быть намного важнее для Европы, чем для нас, но это также важно и для нас", - написал он в своей соцсети.