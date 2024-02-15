



Трамп предупреждает: Байден "собирается отдать" Украину Путину

Очередное резонансное заявление сделал Дональд Трамп – бывший президент США, который снова борется за эту должность.



Джо Байден "собирается отдать" Украину президенту РФ Владимиру Путину, предупредил Трам, выступая перед своими сторонниками на предвыборном мероприятии в Северном Чарльстоне, заверив, что лично он сделает больше для защиты Украины, чем нынешний американский лидер.



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Более того, Трамп раскрыл некоторые нюансы, пишет "The New York Times"



"При президентстве Байдена Владимир Путин получит все, что захочет, включая Украину… Это подарок. У него есть дар", – добавил Трамп.



Авторы NYT обратили внимание на то, что Байден в течение многих месяцев призывал мировых лидеров и Конгресс США предоставить Украине больше военной помощи, а Трамп подрывал эти усилия, но 14 февраля бывший президент попытался изменить сценарий, заявив, что он сделает больше для защиты Украины, чем Байден.



Ранее Трамп не раз положительно отзывался о президент Путине и уверял, что они хорошо ладят, поэтому он сможет за сутки остановить войну между Россией и Украиной.



Теперь Трамп назвал "комплиментом" заявление Путина о том, что для России якобы лучше, чтобы на выборах в США победил Джо Байден. Путин якобы считает, что Байден более предсказуем.



Байден неоднократно обещал помогать Украине защищаться "столько, сколько потребуется", а Трамп давал понять, что рассмотрит возможность позволить России захватить часть Украины в рамках переговоров о "прекращении войны".