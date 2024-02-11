



"Кинут как собаку". Трамп требует оформить помощь Израилю и Украине как кредиты

На митинге в Южной Каролине бывший президент США Дональд Трамп призвал структурировать военную помощь Израилю, Украине и другим странам как кредит, чтобы Вашингтон мог потребовать возврата средств в случае недостаточной поддержки.



"Они хотят дать 100 миллиардов долларов нескольким странам", - говорит он, радуясь поражению законопроекта, который должен был финансировать военную помощь Израилю и Украине, а также ужесточение пограничных ограничений.



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"Дайте им деньги, и если они смогут их вернуть, они их вернут. Если они не могут их вернуть, они не обязаны их возвращать... но если они уходят к другой стране, они кинут нас, как собаку", - говорит он. "Если это случится с нашей страной, то очень просто - мы позвоним в банк и скажем, что хотим получить свои деньги, потому что мы даем деньги, а потом они переходят на другую сторону".





