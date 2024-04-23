Новости » Новости США
Трамп о спикере Джонсоне: Думаю, он очень старается
23.04.2024 20:58 MIGnews.com

Трамп о спикере Джонсоне: Думаю, он очень старается

Дональд Трамп выступил в  защиту спикера Палаты представителей Майка Джонсона, когда группа республиканцев затребовала поднять на рассмотрение вопрос об отставке Джонсона с позиции спикера после вынесения на голосование пакета помощи Украине.

К такому выводу издание Politico пришло после того, как экс-президент США дал интервью радиоведущему Джону Фредериксу. 

Говоря о Майке Джонсоне, Дональд Трамп отметил, что в Палате представителей республиканцы имеют перевес только в один голос, поэтому спикер "не может пойти и сделать все, что хочет".

"Я думаю, он очень хороший человек. Вы знаете, он очень решительно поддержал меня по НАТО, когда я сказал, что [каждый член] НАТО должен заплатить [больше]... Думаю, он очень старается", — сказал экс-президент.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы