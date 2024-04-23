



Трамп о спикере Джонсоне: Думаю, он очень старается

Дональд Трамп выступил в защиту спикера Палаты представителей Майка Джонсона, когда группа республиканцев затребовала поднять на рассмотрение вопрос об отставке Джонсона с позиции спикера после вынесения на голосование пакета помощи Украине.



К такому выводу издание Politico пришло после того, как экс-президент США дал интервью радиоведущему Джону Фредериксу.



Говоря о Майке Джонсоне, Дональд Трамп отметил, что в Палате представителей республиканцы имеют перевес только в один голос, поэтому спикер "не может пойти и сделать все, что хочет".



"Я думаю, он очень хороший человек. Вы знаете, он очень решительно поддержал меня по НАТО, когда я сказал, что [каждый член] НАТО должен заплатить [больше]... Думаю, он очень старается", — сказал экс-президент.

