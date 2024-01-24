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Трамп назвал Хейли "самозванкой" за отказ выйти из предвыборной гонки
24.01.2024 18:59 MIGnews.com

Трамп назвал Хейли "самозванкой" за отказ выйти из предвыборной гонки

Дональд Трамп назвал Никки Хейли "самозванкой" за то, что она отказалась выходить из предвыборной гонки республиканцев после поражения на праймериз в Нью-Гэмпшире.

Хейли - последняя, кто мешает Трампу выдвинуться в президенты от Республиканской партии, и очевидно, что ее желание остаться в гонке не дает ему покоя.

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В своей победной речи бывший президент США назвал Хейли "самозванкой", которая все еще "держится рядом", несмотря на то, что не смогла одержать победу в Нью-Гэмпшире.

"Мы победили ее так сильно", - сказал он своим ликующим сторонникам.

Я могу сказать всем: "Спасибо за победу, это замечательно", а могу подняться и сказать: "Что это за самозванка, которая выходила на сцену до этого и заявляла о своей победе?" На самом деле она выступила очень плохо", - добавил он.
 

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