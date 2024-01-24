



Трамп назвал Хейли "самозванкой" за отказ выйти из предвыборной гонки

Дональд Трамп назвал Никки Хейли "самозванкой" за то, что она отказалась выходить из предвыборной гонки республиканцев после поражения на праймериз в Нью-Гэмпшире.



Хейли - последняя, кто мешает Трампу выдвинуться в президенты от Республиканской партии, и очевидно, что ее желание остаться в гонке не дает ему покоя.



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В своей победной речи бывший президент США назвал Хейли "самозванкой", которая все еще "держится рядом", несмотря на то, что не смогла одержать победу в Нью-Гэмпшире.



"Мы победили ее так сильно", - сказал он своим ликующим сторонникам.



Я могу сказать всем: "Спасибо за победу, это замечательно", а могу подняться и сказать: "Что это за самозванка, которая выходила на сцену до этого и заявляла о своей победе?" На самом деле она выступила очень плохо", - добавил он.

