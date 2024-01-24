



Трамп: мы построим самый большой Железный купол

Бывший президент США, Дональд Трамп, выступивший 23.01.2024 в Нью-Гэмпшире, обещает создать современный противоракетный щит "Железный купол" для своей страны.



"Мы обладаем невероятными технологиями,мы помогаем другим странам,почему бы нам не сделать тоже самое для нас самих?” - говорил Трамп о Железном куполе.



Бывший президент США также рассказал о визитах в Израиль и восхищении его впечатляющими достижениями в области ракетной обороны. Он выразил уважение к создателям "Железного купола", выделив не только физический труд,но и интеллектуальный.



Следует отметить, что "Железный купол" - израильская ПВО, предназначена для перехвата ракет и снарядов. США значительно финансируют этот проект, выделяя миллиарды долларов с 2011 года.

Технология показала очень хорошие результаты, включая 90% перехватов ракет из Газы. В планах также размещение "Железного купола" на корветах класса Sa'ar 6 для морской защиты.