Трамп: меня могут арестовать
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его могут арестовать по делу, возбужденному порноактрисой Стефани Клиффорд.
Такое заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.
Бывший американский лидер призывает своих сторонников выйти на акции протеста против его ареста.
По словам Трампа, суд в Нью-Йорке предъявил ему обвинение в выплате денег за молчание порнозвезде за сокрытие романа между ними. По его словам, это было "коррумпированное и высокополитическое" расследование.
В прошлом году Трамп обозвал Клиффорд, обвинившей его в изнасиловании, "лошадиной мордой".