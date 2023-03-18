



Трамп: меня могут арестовать

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его могут арестовать по делу, возбужденному порноактрисой Стефани Клиффорд.



Такое заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.



Бывший американский лидер призывает своих сторонников выйти на акции протеста против его ареста.



По словам Трампа, суд в Нью-Йорке предъявил ему обвинение в выплате денег за молчание порнозвезде за сокрытие романа между ними. По его словам, это было "коррумпированное и высокополитическое" расследование.



В прошлом году Трамп обозвал Клиффорд, обвинившей его в изнасиловании, "лошадиной мордой".

