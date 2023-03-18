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Трамп: меня могут арестовать
18.03.2023 15:24 Алина Груднева

Трамп: меня могут арестовать

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его могут арестовать по делу, возбужденному порноактрисой Стефани Клиффорд.

Такое заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

Бывший американский лидер призывает своих сторонников выйти на акции протеста против его ареста.

По словам Трампа, суд в Нью-Йорке предъявил ему обвинение в выплате денег за молчание порнозвезде за сокрытие романа между ними. По его словам, это было "коррумпированное и высокополитическое" расследование.

В прошлом году Трамп обозвал Клиффорд, обвинившей его в изнасиловании, "лошадиной мордой".
 

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