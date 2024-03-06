



Трамп - Израилю: "Решите проблему Газы"

"Вы должны покончить с проблемой", - сказал бывший президент, когда его спросили, находится ли он в "лагере Израиля".



Бывший президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 5 марта что Израиль должен "закончить проблему" в своей войне против ХАМАС, поддержав атаки израильской армии на Газу.



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На вопрос ведущего Fox News, находится ли он в "лагере Израиля" и согласен ли он с тем, что израильская армия "ведет борьбу в Газе", Трамп ответил: "Да. Вы должны покончить с этой проблемой".



"У вас произошло ужасное вторжение", - сказал он. "Кстати, оно никогда бы не произошло, если бы я был президентом".

