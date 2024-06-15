Трамп и Байден согласовали правила первых дебатов
Джо Байден и Дональд Трамп согласовали правила первых дебатов.
По данным телеканала CNN, соперники на предстоящих президентских выборах будут выступать без черновиков.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Дебаты будут проводиться в студии CNN без зрителей. Микрофон будет работать только у одного кандидата, пока тот будет выступать. Кандидатам разрешено взять с собой только ручку, блокнот и воду.
Предполагается, что дебаты будут длиться 90 минут. Они будут прерываться на рекламную паузу, во время которой Трамп и Байден не смогут говорить с представителями их предвыборных штабов.