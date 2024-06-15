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Трамп и Байден согласовали правила первых дебатов
15.06.2024 21:58 Алина Груднева

Трамп и Байден согласовали правила первых дебатов

Джо Байден и Дональд Трамп согласовали правила первых дебатов.

По данным телеканала CNN, соперники на предстоящих президентских выборах будут выступать без черновиков.

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Дебаты будут проводиться в студии CNN без зрителей. Микрофон будет работать только у одного кандидата, пока тот будет выступать. Кандидатам разрешено взять с собой только ручку, блокнот и воду.

Предполагается, что дебаты будут длиться 90 минут. Они будут прерываться на рекламную паузу, во время которой Трамп и Байден не смогут говорить с представителями их предвыборных штабов.

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