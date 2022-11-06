



Трамп: Байден нанес непоправимый ущерб США

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего лидера страны Джо Байдена.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления в штате Пенсильвания.

По словам Трампа, он сомневается в том, что США смогут просуществовать еще два года. Он обвинил Байдена в нанесении непоправимого ущерба стране.

"Я не знаю, сможет ли эта страна просуществовать еще два года. Вам нужно проголосовать за Мехмета Оза, который избирается в Сенат. Это хороший человек", - подчеркнул Трамп.