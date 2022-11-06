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Трамп: Байден нанес непоправимый ущерб США
06.11.2022 10:37 Алина Груднева

Трамп: Байден нанес непоправимый ущерб США

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего лидера страны Джо Байдена.

 
Соответствующее заявление он сделал во время выступления в штате Пенсильвания.
 
По словам Трампа, он сомневается в том, что США смогут просуществовать еще два года. Он обвинил Байдена в нанесении непоправимого ущерба стране. 
 
"Я не знаю, сможет ли эта страна просуществовать еще два года. Вам нужно проголосовать за Мехмета Оза, который избирается в Сенат. Это хороший человек", - подчеркнул Трамп.

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