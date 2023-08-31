



Трамп арестует Байдена, если снова станет президентом

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал посадить своих политических врагов в случае, если он будет переизбран на выборах в 2024 году. При этом он намекнул, что считает Байдена одним из таких оппонентов, пишет издание The Guardian.



Журналист спросил Трампа, сожалеет ли он о том, что не посадил в тюрьму оппонентку Хиллари Клинтон и будет ли "закрывать" своих нынешних "политических врагов". Трамп ответил утвердительно.



"Ответ таков: у меня нет выбора, потому что они делают это с нами", - сказал экс-президент.



Также Трамп добавил, что считает действующего президента США Джо Байдена причастным к обвинениям против него.

