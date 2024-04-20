



Tik-Tok в США не исчезнет в ближайшее время

Палата представителей США в субботу приняла законопроект, который может привести к запрету TikTok в Соединенных Штатах, если китайская компания-владелец не продаст свою долю в течение года.



Тем не менее, не стоит ожидать, что приложение скоро исчезнет.



Решение республиканцев включить TikTok в большой пакет иностранной помощи, который является приоритетом для президента Джо Байдена и имеет широкую поддержку в Конгрессе в отношении Украины и Израиля, ускорило процесс запрета после того, как предыдущая версия застопорилась в Сенате. После переговоров, которые привели к компромиссу, измененная мера теперь направлена в Сенат.



Даже если законопроект станет законом, компании будет предоставлен год на поиск покупателя, и она, вероятно, попытается оспорить закон в суде, утверждая, что это нарушает права миллионов пользователей на свободу слова, гарантированные Первой поправкой. Судебные разбирательства могут значительно задержать сроки, установленные Конгрессом, или заблокировать вступление закона в силу.



Компания активно лоббировала против законопроекта, призывая своих 170 миллионов пользователей в США, многие из которых молоды, обращаться в Конгресс и выражать свое несогласие. Однако решимость законодателей на Капитолийском холме, где существует широкая озабоченность по поводу угроз со стороны Китая, остается неизменной, несмотря на то, что немногие из них пользуются платформой.



CEO TikTok Шоу Цзи Чью в видеообращении к пользователям приложения заявил: "Мы не прекратим борьбу и защиту ваших интересов. Мы сделаем все возможное, включая использование наших юридических прав, чтобы защитить эту замечательную платформу, которую мы создали вместе с вами."



Быстрое продвижение законопроекта через Конгресс является необычным, поскольку оно нацелено на одну компанию и потому что Конгресс десятилетиями не вмешивался в регулирование технологий. Несмотря на усилия по защите детей в интернете, защите конфиденциальности пользователей и ужесточении ответственности компаний за размещаемый контент, законодатели не предпринимали активных действий.



Запрет TikTok отражает широкие опасения законодателей по поводу Китая. Члены обеих партий, а также разведывательные службы опасаются, что китайские власти могут заставить ByteDance передать данные американских пользователей или направить компанию на подавление или продвижение контента TikTok в своих интересах. TikTok отрицает утверждения о том, что он может быть использован как инструмент китайского правительства и утверждает, что не передавал данные американских пользователей китайским властям.



Правительство США не предоставило публичных доказательств того, что TikTok передавал данные американских пользователей китайскому правительству или вмешивался в популярный алгоритм компании, который влияет на то, что видят американцы